Bianca Guaccero ringrazia Caterina Balivo per averle lasciato Detto Fatto (Foto)

Esiste davvero rivalità tra Bianca Guaccero e Caterina Balivo? Oggi l’attuale conduttrice di Detto Fatto ha rotto il silenzio sull’argomento che entrambe non hanno mai toccato. Con un grazie Bianca Guaccero ha riacceso tutto e chissà se la Balivo si è pentita del regalo che le ha fatto. Il grazie è ovviamente riferito al programma che Caterina ha lasciato a Bianca. Ne ha parlato oggi per la prima volta, oggi che è già alla terza edizione di Detto Fatto ma di certo Bianca Guaccero è stata molto spontanea. Durante la classifica con Jonathan Kashanian è arrivata l’occasione giusta, quella di spiegare come è stato per lei prendere il posto della Balivo in un programma che portava la sua firma, con un pubblico che le era molto affezionato. Un’identità che non ha spaventato la Guaccero nonostante fosse la sua prima conduzione.

BIANCA GUACCERO E L’ARRIVO A DETTO FATTO DOPO CATERINA BALIVO

L’attrice lascia intendere che aveva timore di entrare in un programma che era caratterizzato in maniera forte dalla identità di Caterina Balivo ma l’ha fatto in punta di piedi, accolta anche da una squadra meravigliosa.

“Devo ringraziare Caterina Balivo perché mi ha lasciato il testimone di questo programma meraviglioso e anche questa squadra meravigliosa”. Si è sentita libera subito di potersi esprimere al meglio e infatti spiega che lì a portato ciò che sapeva fare.

Sottolinea che era incosciente e che ha voluto portare di tutto, tutto quello che sapeva fare, quindi ballare, cantare, recitare, perché mai avrebbe immaginato di condurre tutti i giorni un programma. Per lei è un sogno che si è realizzato ma che forse in realtà non aveva nemmeno immaginato.