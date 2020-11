Gloria Guida non vede sua mamma da un anno, oggi è il suo compleanno ma non è un bel giorno (Foto)

Gloria Guida compie oggi 65 anni, un compleanno che non ama alto, le dà fastidio quel numero, troppo alto (foto). In realtà la Guida ne dimostra molti meno, è splendida come sempre ma lei ricorda subito che si invecchia. Le fa piacere essere oggi nello studio di Oggi è un altro giorno, era un suo desiderio trascorrere parte del suo compleanno con un’intervista per Serena Bortone. “Per me è un po’ uno shock, volevo passarlo in compagnia”. Grazia, solarità, incanto, bellezza, tutti complimenti per lei ma Gloria Guida sembra crederci poco. Inizia il racconto della sua vita e confessa che era innamorata di Gianni Morandi, l’ha sempre cercato da ragazzina ma non si sono incontrati, solo un una trasmissione dove erano entrambi ospiti.

GLORIA GUIDA SENZA ALCUN RITOCCO SUL VISO

L’intervista prosegue come sempre allo specchio e Gloria Guida si commuove guardando le foto di famiglia, c’è la sua mamma che ha 87 anni e che non vede da un anno. Abitano distanti ma questo periodo così duro per tutti le tiene ancora più lontane perché è pericoloso incontrarsi. A casa Gloria ha la nipotina, ha Johnny Dorelli da tutelare ma soffre perché le manca sua madre. Si sentono tutti i giorni ma non è la stessa cosa. Si commuove, ha difficoltà a proseguire, è imbarazzata di quelle emozioni venute fuori senza volerlo ma lei è bella anche per questo.