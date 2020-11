Elisa Isoardi: “Sempre più distrutta, ballerò fasciata” ma Raimondo Todaro fa gli scongiuri (Foto)

In collegamento con Storie Italiane ci sono anche Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (foto). Uno speciale Ballando con le Stelle ed è la coppia super favorita ad intervenire in chiusura di programma. Domani sera ci sarà la finale dello show di Milly Carlucci ma come sta Elisa Isoardi dopo tante prove? Doppie prove per lei e Raimondo Todaro. “Io sempre più distrutta, ballerò con la caviglia fasciata” anticipa Elisa Isoardi che stringe i denti e sorride. Hanno dovuto recuperare tutto il tempo perso, a loro è accaduto di tutto, dall’appendicite di Todaro alla caviglia della conduttrice, ma sono riusciti sempre a emozionare a ongi esibizione. Elisa spera in un lieto fine e in studio gli ospiti di Storie Italiane sono quasi tutti sicuri che potrebbero davvero vincere superando Paolo Conticini e Jilles Rocca, glia latri due preferiti.

ELISA ISOARDI E RAIMOENDO TODARO SUPER FAVORITI

“Siete stati una rivelazione!” commentano dallo studio di Eleonora Daniele. “Siamo andati bene e sono felicissima di questo, io pensavo di essere un manico di scopa, lo sanno tutti che non avevo la percezione del corpo e del ballo ma devo dire che Ballando è magico, è stata una bellissima esperienza” racconta Elisa Isoardi soddisfatta.

“Una coppia che ha funzionato ed è quella che può sconvolgere il podio”. Per Ivan Zazzaroni la finale sarà di Jilles Rocca ed Elisa Isoardi e potrebbero vincere.