Al figlio Valeria Graci racconterà di lei e suo padre solo quando sarà grande

Il figlio di Valeria Graci ha solo 9 anni, è troppo piccolo per potergli raccontare cosa è accaduto tra lei e suo padre ma a Verissimo confida che da grande se lui vorrà dirà tutto. Davvero la Graci riuscirà a dirgli delle violenze psicologiche subite? Non sarà semplice ma oggi è suo figlio Pierluigi a sorprenderla spesso quando le dice di non lasciarsi abbattere dalle parole degli altri. E’ quello che le ripete quando la vede delusa o magari dopo qualche piccola discussione con qualcuno. “Mamma, quando ti dicono certe cose tu ignora” queste le parole del suo bambino e sono parole che le restituiscono tanto. “La vita ti toglie e la vita ti dà tanto” e lei ne è sicura perché ha visto tornato sotto lo stesso tetto i suoi genitori dopo 40 anni di separazione; l’hanno fatto per lei e non deve essere stato semplice ma la famiglia si è riunita. L’attrice comica a Verissimo spiega che c’era una nonna che doveva occuparsi del nipote e un padre che doveva prendersi cura di sua figlia.

VALERIA GRACI: “I MIE GENITORI ANCORA SI PREOCCUOANO”

Si è rimessa in piedi Valeria dopo il periodo di fragilità, dopo le violenze psicologiche, è stata fortunata perché ha potuto raccontare tutto prima alle amiche e poi alla famiglia. E’ andata in analisi e a casa aveva chi l’aspettava. Racconta: “Mio papà mi aspettava sotto casa anche se tornavo alle 7 di sera per parcheggiare la macchina. Mi ha fatto tanta tenerezza ma era giusto così, ora le cose vanno meglio è passato del tempo, stiamo imparando a prendere le misure della nuova vita ma i miei ancora si preoccupano ma è normale. La vita toglie e la vita dà anche quando meno te lo aspetti e in un momento complicato la vita mi ha restituito questi due vecchietti qua”.