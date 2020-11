Dodi Battaglia ricorda qualche amore che è stato meglio perdere (Foto)

Ospite a Oggi è un altro giorno Dodi Battaglia ha raccontato un po’ della sua vita, dalla carriera con i Pooh al dolore per la morte di Stefano D’Orazio (foto). Il suo abbraccio a Tiziana Giardoni che purtroppo ieri ha perso anche suo padre dopo l’amato Stefano, poi le canzoni, i figli, i nipoti, presente e futuro. Dodi Battaglia ha confidato anche qualcosa sui suoi amori, sulle compagne con cui ha un legame che non si spezza grazie alla loro intelligenza, sono le madri dei suoi figli, una famiglia allargata felice. Non sono stati però solo amori felici nella vita del chitarrista dei Pooh e a Serena Bortone confessa che alcuni era meglio perderli che trovarli. Ovviamente nessun nome tra i racconti di Dodi che prosegue parlando del presente di nonno felice.

DODI BATTAGLIA 4 FIGLI E 4 NIPOTI

Da figlio unico ha invece voluto avere una famiglia ben più numerosa, i suoi figli hanno 44, 42, 39 e 15 anni. La più piccola è adolescente ha pochi anni in più della sua prima nipotina che ha 10 anni. Sorride, di certo la sua famiglia non è solo numerosa ma particolare. E’ felice di essere nonno, soprattutto di avere ben tre nipotine. Confessa che vizia i nipoti e che averli conferma che i suoi figli hanno dei matrimoni che vanno avanti felici.

E’ nonno ma confrontandosi con i suoi coetanei dice a se stesso che non c’è male anche se prima i Pooh erano magri e giovani. Ha tanti motivi per sorridere Dodi Battaglia ma il suo primo pensiero è per Stefano D’Orazio, anche se sa che lui vorrebbe vedere solo allegria e persone felici.

Non ha mai smesso di rivedersi sul palco e in viaggio, rivive spesso, di continuo la sua vita tra un concerto e un altro, è sempre stata la sua vita. Non è il momento adesso di parlare di concerti ma tornerebbe subito sul palco. Aveva compreso Stefano che lasciava il gruppo, gli aveva detto di fare ciò che lo rendeva felice ma certe emozioni non passano, la musica resta e nel futuro siamo certi ci sarà ancora altro.