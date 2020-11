E’ sempre mezzogiorno ospite Al Bano e c’è tanta attesa per Jasmine Carrisi (Foto)

Era prevedibile che l’ospite di oggi di E’ sempre mezzogiorno sarebbe stato Al Bano; tutto è pronto per il prime time di stasera di Antonella Clerici. Non sarà un po’ troppo fare così tanti complimenti a Jasmine Carrisi prima del debutto di The Voice Senior? Il rischio è quello di creare aspettative davvero altissime ma dalle parole di Antonella Clerici ad Al Bano sembra che davvero sua figlia sarà la vera sorpresa del talent di Rai 1. “Lo dico io che è veramente una ragazza molto carina e non solo bella esteticamente ma molto gentile, molto educata e rispettosa del tuo ruolo di papà” commenta subito la Clerici e il papà giustamente orgoglioso della sua Jasmine sposta l’attenzione sul rispetto: “In famiglia il rispetto non deve mai mancare, è un atto d’amore nei confronti degli altri oltre che di te stesso”. Antonella Clerici anticipa che la figlia di Al Bano ha un bel caratterino, che è un peperino e che esprime sempre le sue idee ma lo fa con affetto.

ANTONELLA CLERICI CON AL BANO DA’ APPUNTAMENTO A STASERA CON THE VOICE SENIOR

“Ha una sua speciale grazia ma devo dire che anche se ha gusti musicali diversi dai miei mi ha trasmesso cose che non conoscevo” e l’ha fatto anche chiedendogli di accompagnarla ai vari concerti: “Mi ha portato nel mondo che non conoscevo” racconta Al Bano che non vede l’ora di iniziare stasera la nuova avventura sui cui stanno lavorando ormai da tempo.