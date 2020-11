La madre di Valeria Marini vittima di una truffa aveva allontanato tutti (Foto)

Un anno fa la madre di Valeria Marini non le apriva nemmeno la porta, oggi a Verissimo la rivelazione che è stata vittima di truffa (Foto). La signora Gianna sempre così forte ha dovuto trovare il coraggio di denunciare perché è necessario fare giustizia, la vittima deve uscirne a testa alta. Un anno fa Valeria Marini a Verissimo fece un appello a sua madre, stava malissimo, era una situazione molto complicata e la showgirl era pronta a fare di tutto per lei, ad attendere tutto il tempo necessario. “Voglio raccontare questa disavventura che è capitata perché tante persone subiscono truffe e senza nemmeno la possibilità di difendersi” spiega oggi e poi Valeria racconta che una persona ha fatto fare a sua madre investimenti finti, più di 300 mila euro, i rispiarmi di sua madre Gianna, soldi del suo lavoro. E’ una persona che la signora ha conosciuto lavorando per sua figlia Valeria, questa persona non solo le ha portato via tutti i soldi ma l’ha anche allontanata dalla famiglia, da lei. E’ una storia che è durata un anno e purtroppo sua madre ancora non si parla con l’altra figlia, la sorella di Valeria.

VALERIA MARINI RACCONTA DELLA TRUFFA A SUA MADRE

La Marini vuole raccontare tutto per aiutare anche le altre persone che possono essere vittime come sua madre di truffe. Anche questa è una violenza ed è terribile. Il primo appello fatto a Verissimo un anno fa le è servito per avvicinarsi di nuovo a lei. “Adesso sta molto meglio sta riprendendo le sue forze, le sue sicurezze. Per lei questa storia è durata quasi 3 anni”.

Anche la showgirl in passato è stata truffata, lascia intendere che si è trattato di una truffa anche peggiore di quella subita da sua madre. Ad aiutarla gli avvocati, la sua famiglia, la madre e il fratello. Valeria Marini a Io e Te: “Desidero ancora un figlio, purtroppo non ho potuto”

Valeria Marini è commossa, sa che tante cose si stanno sciogliendo nella sua famiglia, suo padre che è diventato il loro angelo.

La voce di mamma Gianna la commuove più di tutto: “Voglio ringraziarti pubblicamente per tutto ciò che hai fatto e ancora stai facendo per me. Ho dovuto affrontare un periodo durissimo e l’ho fatto anche grazie alla tua costante presenza nella mia vita. La guerra è quasi vinta e per questo devo dire grazie soprattutto a te che mi sei sempre stata vicina”.

Non è un periodo semplice nemmeno per Valeria Marini che conferma non è più fidanzata e sembra che la sua ultima storia d’amore l’abbia scossa molto; è accaduto qualcosa di grave di cui non vuole parlare. C’è però una buona notizia, l’avvocato di sua madre le ha dato la notizia che la persona che ha truffato Gianna è agli arresti domiciliari. Ha pianto per ore Valeria, un pianto liberatorio.