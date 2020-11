A Domenica Live arriva Gilles Rocca? La mossa di Barbara d’urso non passa inosservata

Andrà in onda oggi alle 17,10 circa una nuova puntata di Domenica Live. Come saprete il programma di Barbara d’urso viene registrato prima, per cui arrivano delle anticipazioni sulla puntata di oggi del programma che la d’Urso non aveva dato. Nel corso di Pomeriggio 5, puntata del venerdì, Barbara aveva annunciato la presenza di due “bonazzi”. Due sex symbol nel programma di Canale 5 che a quanto pare entrambi, arrivano direttamente da Viale Mazzini! Il primo era stato presentato dalla conduttrice nella clip di anticipazioni, ed è Sergio Muniz. E’ stata la d’Urso stessa a ricordare che l’attore è reduce dal successo di Tale e quale show, citando quindi il programma di Carlo Conti; sul secondo non ha detto nulla ma pare, stando alle anticipazioni che corrono veloci sui social, che il secondo protagonista maschile di Domenica Live sarà Gilles Rocca. E qui la questione si fa interessante, considerato che il vincitore di Ballando con le stelle non è stato ospite per una intervista completa, con Mara Venier a Domenica IN. Oggi nello studio di Rai 1 ci sarà Alessandra Mussolini ( già annunciata da Mara Venier nella passata puntata). Probabilmente Mara ha preferito avere una donna con la quale poter parlare di molte cose e non avere in diretta il vincitore di Ballando, che avrebbe quindi subito staccato il biglietto per Cologno Monzese, mica scemo!

BARBARA D’URSO E MARIA DE FILIPPI: C’ERAVAMO TANTO AMATE…

Ma quello che non possiamo fare a meno di notare è questo amore di Barbara d’Urso per alcuni programmi Rai, in particolare per quelli della Carlucci! O forse per quelli che vengono mandati in onda contro i programmi di Maria de Filippi. Nel giro di pochissimo tempo siamo passati dall’avere la d’Urso ospite fissa di C’è posta per te, adorante della sua collega, a una Barbara che non permette neppure di citare nei suoi programmi “Uomini e Donne”, “Amici”, “Temptation Island” e via dicendo. Oggi ad esempio, sarebbe stato bello, se a Mediaset si facesse il vero gioco di squadra, se si fosse parlato della finale di Tu si que vales o magari anche di altro. Ma del resto come dare torto a Barbara d’Urso che continua a fare programmi senza avere mai un ospite di punta? Pensiamo ad esempio alla promozione del Silenzio dell’acqua: Ambra è stata a Verissimo, anche per il suo libro, poi a Mattino 5. Per quanto la d’Urso possa non piacere, questo continuo non volere ospiti di un certo livello nelle sue trasmissioni ( forse qualcuno non ci vuole andare, sembra chiaro) ha affossato il livello, costringendo la conduttrice a parlare sempre delle stesse identiche cose.

Non c’è dato sapere il motivo per il quale a un certo punto i protagonisti di Uomini e Donne hanno smesso di andare da Barbara, mentre prima erano fissi. Non c’è mai stato spazio neppure per Amici, o per le coppie uscite da Temptation. E’ vero che nel corso degli anni Maria ha monipolizzato tutto, nel senso che dei suoi si parla solo a Uomini e Donne o sul magazine. Ma è anche vero che a Verissimo c’è stato spazio per tutto il resto, ad esempio.

Insomma una storia complicata che di certo non può essere spiegata da chi non conosce i retroscena, ma solo da chi sa che cosa è successo e sta succedendo tra le due signore di Canale 5.

GILLES ROCCA PROTAGONISTA DI DOMENICA LIVE

Detto questo, oggi si continuerà la saga in cui a Mediaset si potranno citare programmi della concorrenza, in questo caso Ballando con le stelle, a solo una settimana dalla finale. Vedremo come andrà l’intervista con Gilles Rocca. Appuntamento alle 17,10 su Canale 5.