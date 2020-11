LIVE Non è La D’Urso: Paolo Brosio bacia la fidanzatina Maria Laura, video

LIVE Non è la D’Urso continua a cavalcare quelle poche notizie di gossip circolanti attorno agli ex concorrenti del Grande Fratello VIP 5 nel suo spazio dedicato alla cronaca rosa in coda alla puntata. Dunque per la quinta volta si è tornati a parlare di Paolo Brosio e della sua fidanzatina Maria Laura De Vitis.

In questo nuovo appuntamento, la redazione di LIVE Non è La D’Urso ha rintracciato il famoso amante con il la “topolina” Maria Laura starebbe tradendo Paolo Brosio. La persona in questione si chiama Diego Granese: un trentenne ed imprenditore che si occupa della vendita online di vini e spumanti. In ogni caso non proprio un volto non proprio nuovo agli studi Mediaset…

LIVE Non è La D’Urso: Paolo Brosio bacia Maria Laura De Vitis

Barbara D’Urso ha messo in collegamento la coppietta Paolo Brosio – Maria Laura De Vitis con il giovane imprenditore per giungere ad un chiarimento o, per lo meno, ad una litigata trash in diretta tv. E difatti proprio così è andata.

La ragazza e il suo presunto amante hanno litigato a lungo rinfacciandosi presunte conversazioni presenti sui rispettivi cellulari; fino a quando il bel giovanotto vestito da cummenda milanese ha aggiunto un tassello in più alla diatriba: i due – che già in passato sono stati paparazzati insieme – si sarebbero baciati durante una uscita tête-à-tête. Lei ha ovviamente smentito categoricamente per tutto il tempo della trasmissione.

A quel punto, anche Paolo Brosio ha voluto mettere la sua lingua nella discussione... e sembra abbia voluto metterci la lingua letteralmente! Il giornalista ha provato a sminuire questo presunto bacio intercorso fra Maria Laura e Diego Granese specificando che forse era un bacio senza senso (in quanto la ragazza diceva di non ricordarlo).

Al contrario, però, Paolo Brosio ha voluto dare dimostrazione di cosa è veramente un bacio e a sorpresa si è fiondato sulle labbra della ragazza per rubarle un bacio in diretta tv (guarda il video qui in alto). Un momento totalmente estemporaneo che la ragazza non ha preso benissimo: dopo aver separato le sue labbra da quelle si Brosio, la ragazza è scoppiata in una risatina d’imbarazzo. Barbara D’Urso si è detta “sotto shock” e la litigata a ripreso a continuare senza batter ciglio. Dopo questo coup de théâtre, la vicenda avrà sicuramente nuovi capitoli.