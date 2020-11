LIVE Non è la D’Urso: Maria Laura De Vitis, parla la fidanzatina di Paolo Brosio

LIVE Non è la D’Urso continua ad arrancare dal punto di vista degli ascolti ma… anche contenutisticamente non è proprio nel pieno delle sue forze. Nella puntata andata in onda domenica 8 novembre 2020, ad esempio, Barbara D’Urso è tornata a parlare di argomenti vecchi (i calendari sexy e la chirurgia estetica) e di storie onestamente poco interessanti (la diatriba fra Guenda Goria e i suoi ex). Non è mancata l’ennesima ospitata di Alba Parietti e l’ennesimo spazio “techetechete” per commemorare Gigi Proietti, morto esattamente una settimana fa.

All’appello non poteva mandare l’ennesima ed insensata ospitata di Ivana Trump al fianco di Rossano Rubicondi. Però, alla fine della fiera, forse qualcosa di inedito LIVE Non è la D’Urso è riuscito a portarlo a casa: le prime dichiarazioni televisive della presunta fidanzata di Paolo Brosio, ora recluso nella casa del Grande Fratello VIP 5.

LIVE Non è la D’Urso: parla Maria Laura, la fidanzatina di Paolo Brosio

Nel corso dello spazio legato al Grande Fratello Vip 5 (insolitamente anticipato a metà trasmissione), Barbara D’Urso ha annunciato un collegamento con Maria Laura De Vitis: colei che starebbe stata additata come la fidanzata di cui Paolo Brosio spesso racconta all’interno della casa di Cinecittà. La ragazza – di soli 22 anni – non nega del tutto l’appellativo di fidanzata ma ci tiene a correggere questo appellativo parlando di una temporanea “frequentazione” e nulla di più. Anzi, qualcosa di più c’è effettivamente stata ma non parliamo di certo di sentimenti… Grande Fratello VIP 5: Paolo Brosio vuole ritirarsi? Lo sfogo ad Alfonso Signorini

“Io e Paolo ci siamo conosciuti a fine di questa estate” – racconta Maria Laura De Vitis – “Dopo lui ha contratto il Covid e quindi è dovuto stare in isolamento, in ospedale. E poi è entrato nella Casa. Quindi in totale, io e lui non ci siamo visti molto però abbiamo iniziato una frequentazione […] che crescerà quando lui uscirà dalla Casa. So che lui pensa a me e che mi sta aspettando, come sto facendo io“.

Maria Laura De Vitis ha aggiunto altri dettagli su questa frequentazione con Paolo Brosio: “Insieme abbiamo condiviso molti momenti legati alla religione perché siamo andati in chiesa, mi ha fatto benedire, mi ha regalato dei rosari… Quindi momenti di religione e non. Momenti religiosi e carnali. Relazione sentimentale? Beh il sentimento sta crescendo. Io ho conosciuto Paolo in un momento difficile della mia vita e in lui ho trovato una persona con cui confidarmi senza sentirmi giudicata. Premetto, io non credo in Dio, e lui ha preso questo come una missione”.

Oltre a rivangare i 42 anni di differenza fra i due, Barbara D’Urso continua ad infilare il dito fra i due piccioncini chiedendo del primo bacio: “Ci siamo conosciuti a Forte dei Marmi, durante un evento benefico. Io ero lì come hostess, ci siamo conosciuti ed è scattato il primo bacio. Eravamo su una panchina”.

Maria Laura De Vitis ha scoperto proprio oggi – domenica 9 novembre 2020 – di aver contratto il virus. Prima di chiudere il collegamento, ha sottolineato di essere piuttosto gelosa nei confronti di Adua Del Vesco, a cui Brosio sta concedendo molte attenzioni.