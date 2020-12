Antonella Clerici festeggia il compleanno anche oggi in tv (Foto)

Con la sua canzone preferita Antonella Clerici ha festeggiato anche oggi il suo compleanno (foto). Gli auguri in tv nel bosco di E’ sempre mezzogiorno da parte di tutti i suoi collaboratori e in studio arriva l’orso bianco, enorme, non è un peluche. Le consegna le rose bianche, meravigliose ma sotto non c’è di certo Vittorio Garrone. Con lui ha già festeggiato ieri nella loro casa nel bosco. Non potevano però mancare gli auguri nel bosco di E’ sempre mezzogiorno per Antonella Clerici che oggi più che mai è euforica. Sotto l’orso bianco c’è Alfio e in mano per la conduttrice ha un bellissimo fascio di rose bianche. Una bella sorpresa per lei che non si aspettava altri auguri e altri regali.

TUTTO L’ENTUSIAMO DI ANTONELLA CLERICI IL GIORNO DOPO IL COMPLEANNO

Sarà la bellissima giornata passata ieri con la sua famiglia tra neve e torte di compleanno ma la Clerici confessa che dietro tanta gioia c’è anche il successo di The Voice Senior. Ringrazia ancora una volta il suo pubblico per l’affetto con cui la segue anche in prime time ma il talent è davvero vincente.

Tutti euforici tra la cucina e il bosco di E’ sempre mezzogiorno, stanno riuscendo tutti nel loro intento di portare allegria nelle case degli italiani. Lo share di entrambi i programmi genera automaticamente allegria e oggi risate, gaffe e ancora risate. Tutti partecipano con Antonella Clerici, lei conduce ma chiunque dei suoi protagonisti può intervenire, esperimento riuscito, senza le due nonne va molto meglio.

Sarà riuscita a tornare a casa nonostante la neve? Era la preoccupazione di Antonella in puntata, domani è un giorno di festa e immaginiamo che vedremo una registrazione di E’ sempre mezzogiorno. “I believe i can fly” è il suo brano preferito: “Ma ora conosco il significato del vero amore. Mi appoggio alle braccia eterne. Se posso vederlo, allora posso farlo. Se solo ci credo, non c’è niente da fare. Credo di poter volare. Credo di poter toccare il cielo. Ci penso ogni giorno ed ogni notte. Dispiego le mie ali e volo via. Credo di potermi librare”.