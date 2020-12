L’amore e Vittoria Schisano: è felice con Donato ma sa che non piace a tutti (Foto)

Da quattro anni Vittoria Schisano è felice accanto al suo compagno, Donato, che è più grande di lei perché è anche questo che cercava in uomo (foto). Non solo un compagno ma anche un po’ un padre perché Vittoria si sente ancora piccola, a volte è come se avesse solo 7 anni. A Oggi è un altro giorno Vittoria Schisano ha raccontato della sua vita privata che è ancora più bella di quella sotto i riflettori. “Guardarsi la mattina ed essere felici, lui ogni mattina mi regala un sorriso e mi fa sentire una donna fortunata. Il suo essere maschio, il suo essere risolto, io sono più giovani di lui e Donato ha la saggezza di un uomo della sua età”. E’ lui il perno della sua vita, tutto gira intorno a lui: “Adesso sono qua ed è meraviglioso quello che mi aspetta a casa che è anche molto più bello del mondo fatto di paillettes. A casa mi tolgo le scarpe con i tacchi, cucino e mangiamo insieme”. Un amore quasi immediato tra loro, il primo incontro alla presentazione del libro e poi l’invito a cena, poco dopo già convivevano.

VITTORIA SCHISANO A PRANZO DALLA SORELLA DEL FIDANZATO

La famiglia di Donato l’ha accolta subito in casa come una persona di famiglia. Era emozionatissima quando lui la portò a pranzo a casa della sorella ed è stato tutto molto semplice e naturale. Allo stesso tempo la Schisano pensa di non piacere a tutti e tra tutti sottolinea che non piace a Selvaggia Lucarelli.