Stash e Giulia a Verissimo, tutta l’emozione di essere genitori (Foto)

Stash ospite a Verissimo, è la sua prima intervista da papà di Grace e in collegamento c’è la sua Giulia. “E’ proprio strano, è una emozione nuova e so che sembra una frase fatta ma fino a quando non diventi genitore non lo capisci”. Confessa di avere riso tanto e pianto poco ma in collegamento c’è la sua Giulia che confida: “Sono in un vortice di emozioni che non riesco nemmeno a spiegare. Durante la gravidanza provi a immaginare ma poi è totalmente diverso”. La piccola non dorme molto di notte e infatti confessano che sono un po’ zombie durante il giorno. Stash resta a guardarla di notte, guarda la sua compagna e la loro bambina. Un papà da 10 per Giulia e ovviamente Stash canta per lei e sta scoprendo quali sono le sue canzoni preferite, quelle con voce profonda. “Che senso ha essere al mondo senza riuscire a dare la vita a un’altra persona” è ciò che pensa Stash e adesso non ha più dubbi che sia davvero così. Si sono conosciuti in una libreria e poi lui ha avuto il coraggio di pensare a una meravigliosa storia d’amore e Giulia ha detto sì. Adesso con Grace tra le loro braccia il percorso è completo e pronto a diventare sempre più importante.

CHI HA SCELTO IL NOME GRACE

Giulia dice che l’hanno scelto insieme ma Stash la smentisce, è stata la sua compagna a decidere il nome della loro bimba ma in realtà è stato lui a proporlo per primo. E’ un nome che è arrivato nella mente all’improvviso, proprio come la notizia della gravidanza, arrivata come una straordinaria sorpresa.