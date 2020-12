Massimiliano Ossini in montagna si collega con E’ sempre mezzogiorno

E’ su una delle vette più alte d’Italia Massimiliano Ossini per la puntata di Linea Bianca e in collegamento con E’ sempre mezzogiorno racconta ad Antonella Clerici di quel territorio, del silenzio della montagna, della natura. Antonella Clerici invidia il suo collega, adora la montagna che per lei è genuina, gustosa come il brodo che zia Cri sta preparando in quel momento, sarebbe il piatto perfetto con il freddo che c’è in vetta. Massimiliano Ossini è con la guida che accompagnava sempre Papa Giovanni Paolo II, un momento che emoziona tutti con il ricordo del Papa che tuti abbiamo amato. In montagna tutto ha un altro sapore, sulla neve e con un bel sole mangiano i panini con speck e formaggio ma volentieri vorrebbero avere tra le mani in quel momento il brodo caldo di zia Cri, il brodo soufflè.

Discesa con gli sci per tutti dopo, un’ora e mezza di meraviglia e sport per Ossini e questo genera ancora più invidia per Antonella Clerici che non può sciare quest’anno. Si mettono in cordata, Ossini mostra come scenderanno dalla vetta per arrivare fino a dove hanno lasciato le auto. Prima però un po’ di riflessione per tutti, lì in quel posto incantevole. Il conduttore con i collaboratori ha appena terminato la registrazione della puntata per Linea Bianca.

Un collegamento che ci fa respirare un po’ tutti a pieni polmoni immaginando quando saremo tutti liberi di potere passeggiare o sciare in montagna. Antonella Clerici intanto continua d accumulare ospiti su ospiti nella sua cucina, al momento solo in collegamento ma non per questo sono interventi meno interessanti e piacevoli. Ieri Alberto Angela, oggi Massimiliano Ossini, chi ci sarà domani in collegamento con la cucina del bosco di Rai 1?