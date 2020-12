Valeria Marini sfoglia l’album di famiglia a Oggi è un altro giorno (Foto)

E’ una famiglia molto unita quella di Valeria Marini che a Oggi è un altro giorno ha sfogliato l’album che racchiude le foto del suo passato, quello con mamma, papà, la sorella e il fratello. Sono sempre e ancora loro la sua famiglia perché Valeria Marini con rammarico ripete per l’ennesima volta che non è stata fortunata in amore e che il desiderio di avere un figlio è sempre presente. Una famiglia molto unita e un legame speciale con la mamma e anche con il papà nonostante la separazione. Una scelta che ha fatto soffrire tutti in famiglia ma che non ha separato i figli dal padre né i fratelli tra loro. Valerina Marini e sua sorella sono cresciute con mamma Gianna, il fratello con il papà ma loro tre sono da sempre molto legati. E’ a sua sorella e sua madre che la showgirl sarda confida le sue gioie e le sue pene, sono il loro sostegno ma sorride a ogni scatto mostrato allo specchio.

VALERIA MARINI BAMBINA CON MAMMA E PAPA’

Era bellissima e dolce già da bambina Valeria e foto dopo foto è evidente già in pochi scatti il legame tra tutti. Avrebbe voluto avere anche lei la sua famiglia e a Serena Bortone confida che alla fine l’adotterà un figlio mentre sull’amore sembra essere disillusa.