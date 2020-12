Pomeriggio 5 chiude i battenti si torna nel 2021: gli auguri di Barbara d’Urso

Primi saluti con gli auguri di Natale di Barbara d’Urso al suo pubblico anche se poi sarà la sera di domenica l’ultima volta in cui vedremo la conduttrice in tv per il 2020! Se infatti oggi è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5 di questa prima parte di stagione televisiva, domenica vedremo in diretta una nuova puntata di Live-Non è la d’urso ( non ci sarà invece Domenica Live che torna in onda il 10 gennaio 2021). A differenza di quanto accadrà con Mattino 5, il programma di Barbara d’Urso tornerà in onda l’11 gennaio 2021, cosa parecchio particolare se si considera che, come annunciato stamattina da Federica Panicucci, il programma mattutino di Canale 5 riprenderà il 4 gennaio. Generalmente Mattino 5 e Pomeriggio 5 vanno in onda di pari passo e infatti oggi hanno salutato il pubblico nella stessa data.

POMERIGGIO 5 CHIUDE I BATTENTI: SI TORNA IN ONDA L’11 GENNAIO 2021

Come mai quindi Pomeriggio 5 non si riaccende il 4 gennaio? I motivi potrebbero essere molteplici: la d’Urso ha molti programmi da condurre, ben tre e quindi potrebbe aver chiesto una pausa più lunga per ricaricare le batterie. Oppure il motivo potrebbe essere legato agli ascolti: Mattino 5 sta tenendo testa alla concorrenza di Rai 1, registrando ascolti anche più alti di UnoMattina e Storie Italiane e una pausa troppo lunga potrebbe avere effetti negativi. Per Pomeriggio 5 invece è sempre testa a testa con La vita in diretta.

La conduttrice ha fatto gli auguri con il cuore da parte sua ma anche da parte di tutti quelli che lavorano insieme a lei. “Buone feste, buon Natale, sarà un Natale particolare per tutti noi. Dovremo fare dei sacrifici ma ne usciremo da questo 2020 che non è stato un anno meraviglioso. Ma ne usciremo” ha detto Barbara d’Urso facendo i suoi auguri al pubblico di Pomeriggio 5.

Ricordiamo quindi che si tornerà in onda l’11 gennaio 2021.