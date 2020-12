Speciale I soliti Ignoti per chiudere la maratona Telethon stasera su Rai 1

Continua la maratona della Rai dedicata a Telethon, anche in questo 2020 funesto, si è cercato di dare una mano alla ricerca. Non bastano mai gli studi scientifici per provare a combattere le malattie genetiche e in questi mesi più che mai, abbiamo capito quanto sia importante avere degli esperti negli ospedali, nelle strutture sanitarie, pronte a salvare vite umane. E i ricercatori di Telethon lo fanno studiando, e cercando ogni genere di cura anche per le malattie più rare e meno conosciute. Anche quest’anno sarà “Soliti Ignoti – Il Ritorno”, con una puntata speciale in onda sabato 19 dicembre alle 20.35 in diretta su Rai1, a chiudere la maratona benefica dedicata a Telethon. Amadues ormai sempre più volto di Rai 1, ci farà compagnia anche al sabato sera, dopo aver presentato i finalisti tra i giovani per il suo Festival, e i 26 big in gara.

Ma vediamo le ultime news sul programma in onda oggi su Rai 1.

SOLITI IGNOTI SPECIALE TELETHON: LA PUNTATA DEL 19 DICEMBRE 2020



Lo speciale del game show, condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà arrivare per l’occasione, al Teatro delle Vittorie, tantissimi ospiti vip.

Alcuni di loro giocheranno la partita e si cimenteranno con l’indagine per indovinare il maggior numero di identità e vincere il montepremi che sarà interamente devoluto a Telethon, mentre altri faranno parte del gruppo di identità da svelare. Al momento però non ci sono anticipazioni sui nomi degli ospiti che saranno protagonisti di questa puntata.



Divertimento, sorprese e momenti di grande spettacolo all’insegna della solidarietà e della ricerca scientifica. Come sempre tutto nel rispetto delle regole del distanziamento e delle norme anti contagio.

Si parte subito dopo il TG 1 per cui appuntamento alle 20,35 circa e ricordate di donare. Anche 1 euro può fare la differenza.