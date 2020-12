Anche Antonella Clerici aveva il suo preferito a The Voice Senior (Foto)

Ci sono tutti i finalisti di The Voice Senior nello studio di E’ sempre mezzogiorno, rimasti a Milano per salutare tutti e ringraziare Antonella Clerici, pronti a partire, li vedremo ovviamente anche in altri programmi. Tra tutti spicca il vincitore di The Voice Senior, Erminio Sinni. “Adesso lo posso dire ‘Tu davanti a me’ era la mia canzone preferita, la ascoltavo sempre quando ero in macchina” confessa Antonella Clerici confermando la scelta del pubblico di The Voice Senior. Anche per la conduttrice il vincitore è Erminio Sinni, era il suo preferito ma non poteva certo dirlo, anche se era ovvio che lui e altri la emozionassero molto. I brividi ad ogni esibizione e la sua voce che riporta alla sua canzone tanto datata quanto emozionante, sempre. Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno tutti gli otto finalisti della prima edizione di The Voice Senior e Sinni al centro.

ERMINIO SINNI CONDIVIDE LA VITTORIA CON TUTTI GLI ALTRI FINALISTI

Il premio dalle mani di Stefano Coletta l’ha ricevuto lui: “E’ per i miei compagni di viaggio che sono stati una famiglia. Il premio ieri sera l’abbiamo messo in mezzo e abbiamo fatto la foto perché l’abbiamo vinto tutti”. Lo porta lui a casa, ha vinto Erminio Sinni e Antonella Clerici finalmente lo può dire, può dirlo che era lui il suo preferito.