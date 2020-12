Miss Italia 2020, Martina Sambucini a Oggi è un altro giorno (Foto)

A Oggi è un altro giorno ospite Miss Italia 2020 (foto). Martina Sambucini, 19 anni, diplomata al liceo linguistico, iscritta alla facoltà di psicologia confessa che in questo periodo è in crisi con lo studio ma ha vinto Miss Italia 2020 e sa che può anche fermarsi un attimo, avrà tempo per studiare e vuole farlo. Paolo Conticini e Manila Nazzaro l’hanno incoronata in questa edizione così diversa, l’elezione di Miss Italia ai tempi del covid. “Pensiamo che la bellezza non abbia confini, penso alla moda che usa altri canoni di bellezza e noi siamo sempre stati classici con la bellezza della ragazza della porta accanto ma è una ragazza ovviamente di oggi” racconta Patrizia Mirigliani in collegamento con Oggi è un altro giorno. Miss Italia 2020 non poteva mancare, un messaggio che va dalla leggerezza al volere continuare la tradizione di sempre. “Miss Italia racconta anche il cambiamento delle donne: l’avere allargato la bellezza per raccontare anche parti difficile. La bellezza non è fatta solo di esteriorità”.

MANILA NAZZARO E BEPPE CONVERTINI RICORDANO L’ELEZIONE

Anche Beppe Covertini è stato il più bello d’Italia e in studio c’è anche Manila Nazzaro, lei ci teneva tantissimo, ha partecipato due volte a Miss Italia e ancora oggi si emoziona. “E’ qualcosa di unico nella vita, un grandissimo sogno che si realizza”.