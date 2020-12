Da Noi a Ruota Libera anticipazioni 27 dicembre 2020: gli ospiti di oggi

Continua il successo del programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. Ottimi ascolti, piccoli cambiamenti rispetto alla passata stagione che sono stati apprezzati dal pubblico. E allora anche oggi 27 dicembre 2020 va in onda una nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera con tanti ospiti nello studio di Roma per fare compagnia agli italiani, ancora in casa in questa domenica in zona rossa. Tra i protagonisti della puntata di oggi di Da Noi a Ruota Libera ci saranno Carlo Conti, fresco fresco di debutto con il suo Affari tuoi e poi anche Arisa.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per questa nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera in diretta oggi dopo Domenica IN su Rai 1.

Da Noi a Ruota Libera le anticipazioni: tutti gli ospiti del 27 dicembre 2020

Francesca Fialdini ospita Carlo Conti per un bilancio del 2020: i suoi programmi televisivi, i progetti personali, la difficile esperienza del covid e il suo ritorno in tv con la nuova versione di “Affari Tuoi”. Per Carlo Conti un altro ritorno in prime time dopo la complicata conduzione di Tale e quale show. Per Conti andare in onda con ancora i postumi del covid 19 non è stato affatto semplice. Se ne parlerà anche in puntata.



Poi un’intervista alla cantautrice Arisa che parlerà del rapporto con il suo corpo e dei messaggi di body – positivity lanciati sui social che tanto hanno fatto riflettere e discutere. Periodo ricchissimo di impegni per Arisa: non solo Amici nel ruolo di coach, l’abbiamo vista anche al Concerto di Natale, nella casa del Grande Fratello VIP 5. Tutti la vogliono !

A seguire, torna in studio l’attore comico Maurizio Lastrico per sorridere insieme in questi giorni di festa. Infine, il super campione Massimo Cannoletta che, dopo il suo sorprendente ritiro da “L’Eredità”, racconta la sua avventura. Nel corso della sua intervista anche una divertente incursione del padrone di casa del programma, Flavio Insinna. Massimo come saprete, pur non avendo perso, ha deciso di lasciare L’eredità per tornare dalla sua famiglia dopo mesi di assenza da casa!