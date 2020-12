Mara Venier commossa ricorda gli ultimi momenti con sua madre (Foto)

La madre di Mara Venier è sempre nei suoi pensieri, è raro che non la ricordi anche solo un attimo nelle puntate di Domenica In (foto). Di solito se la Venier appare commossa, se i suoi occhi si riempiono di lacrime in tv è per lei. E’ accaduto anche nella puntata di oggi mentre Massimo Ranieri suo ospite raccontava di Anna Magnani e delle altre attrici con cui ha avuto l’onore di lavorare. La più grande è lei, l’attrice che ha incontrato ma che aveva timore anche solo di incrociare perché lui era solo un ragazzino e lei la grande Anna Magnani. Si commuove Massimo Ranieri nel rivedere una loro scena insieme e quando racconta di Reginella è Mara Venier a piangere emozionata.

MARA VENIER RICORDA LA CANZONE CHE CANTAVA SEMPRE A SUA MADRE

La Magnani credeva che Ranieri conoscesse tutte le canzoni napoletane, ovviamente anche Reginella. Non era così e Massimo racconta quel momento imbarazzante per lui, poi intona il famoso brano.

La Venier si commuove, cerca di trattenere le lacrime ma è così bello emozionarsi e spesso anche impossibile nascondere quei momenti. “Era la canzone che mia mamma amava e io gliela cantavo sempre e gliel’ho cantata fino alla fine, anche la mattina che è andata via” ringrazia il suo ospite per quell’emozione ancora e sempre così forte.

Anche Massimo Ranieri racconta di sua madre, di quanto fosse severa per necessità, perché aveva tante cose da fare con tanti figli e pochissimi soldi. Non gli è mai mancato l’amore nonostante il freddo gelido nella sua casa senza riscaldamenti, nonostante non ci fosse tempo per le carezze.

Un’intervista lunghissima e sono tanie i ricordi che legano Massimo Ranieri e Mara Venier, tante le immagini da rivedere insieme, tante le canzoni da ascoltare.