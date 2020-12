Mara Venier e Domenica IN da record per salutare il 2020

E’ stato un anno difficile davvero per tutti e anche per chi ha lavorato nel mondo della tv, con il compito quasi impossibile di far sorridere anche nei giorni più drammatici che l’Italia e il mondo intero, hanno vissuto. Non è un caso se tra i momenti migliori, televisivamente parlando, di questo 2020, abbiamo deciso di celebrare Mara Venier e la sua Domenica IN. I suoi abbracci mancati e ancora non ritrovati, sono stati il simbolo di questo difficile 2020. Un anno che però è stato ricco di soddisfazioni per la Domenica IN della regina della domenica. E questo funesto 2020 si chiude con nuovi record di ascolti per una Domenica IN che continua a fare compagnia agli italiani anche nel periodo di Natale. Ascolti eccellenti anche per salutare questo 2020 e tornare poi prima della Befana con una nuova imperdibile puntata.

Ma vediamo i numeri di questa ultima puntata del 2020 di Domenica IN.

Gli ascolti di Domenica IN: il 2020 di Zia Mara si chiude alla grande

Prosegue il successo di ‘Domenica In’ con Mara Venier che nella puntata natalizia di domenica 27 dicembre 2020 in onda dalle 14 in diretta su Rai1 totalizza nella prima parte il 17.9% di share con 3.421.000 telespettatori e nella seconda parte il 20.2% di share con 3.655.000 telespettatori; con una media di puntata di oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori ‘Domenica In’ si conferma uno dei programmi più amati del day time della televisione.

Numeri che ridanno anche a Rai 1, anche per questa stagione televisiva, la leadership della domenica pomeriggio.

Con questi numeri sarà davvero difficile pensare che la Rai se la lasci scappare per il prossimo anno. Mara si dice convinta di un addio al programma di Rai 1, per dedicarsi alla sua famiglia ma Coletta non demorde e la vuole anche per la prossima stagione sempre al timone di Domenica IN! Che le trattative abbiano inizio!