A Oggi è un altro giorno Lory Del Santo: “Dire delle cose stupide non è facile” (Foto)

“Più che svampita stavo zitta perché dire delle cose stupide non è neanche troppo facile” confida Lory Del Santo a Oggi è un altro giorno aggiungendo che la sua fortuna è stata la sua capacità di sedurre: “Ti fa fare un passo avanti la seduzione. Capire chi avevo vicino, chi erano… certe persone non servono a niente. Ci sono persone che ti deviano dal tuo obiettivo. Io non ho mai avuto distrazioni, anche l’innamoramento troppo precoce è una distrazione. A me capitavano tutti con abbastanza soldi, quelli senza non li vedevo proprio”. Tanti le hanno chiesto di sposarla, uomini molto ricchi, lei non voleva sentirsi in prigione solo per denaro: “Mi sembrava una vita poco onorevole”.

LORY DEL SANTO A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

La seduzione vera, l’emozione vera le ha provate con Eric Clapton ma ricorda il romanticismo di George Harrison che prenotò tutto un ultimo piano di un albergo con piscina olimpionica solo per loro due. L’incontro in ascensore con Donald Trump, si sono rivisti tre volte ma confessa che lei è sempre stata fedele e lui è rimasto un gran rimpianto: aveva appuntamento con il suo compagno che definisce maledetto.

Oggi è felice con Marco che sta per compiere 29 anni. Stanno insieme da 7 anni nonostante la giovane età di lui che in collegamento da Milano confida: “Si vede che funziona la nostra storia. Sicuramente ci unisce la passione e poi stiamo bene insieme. Litighiamo solo per le cavolate”.

Ricorda se stessa sul set di film con le battute stupide che spesso cambiava sperando che il regista non se ne accorgesse. Erano film in cui era necessario avere pochi abiti addosso. Si rivede nelle immagini e pensa a lei con tenerezza.

Il messaggio di una delle sue amiche più care, Beatrice: “E’ troppo controllata, a volte dovrebbe lasciarsi andare, non può sempre tenersi tutto dentro, le farebbe bene, farebbe bene alla sua anima. L’amicizia tra donne è rarissima e con lei sono riuscita a mantenerla senza competizione, invidia e gelosie”.