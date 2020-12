Le storie di Verissimo il 2 gennaio 2020: anche Silvia Toffanin si ferma a metà

Una piccola pausa anche per Silvia Toffanin. Il 2 gennaio 2021 infatti andrà in onda una puntata speciale di Verissimo. La conduttrice di Canale 5 ci terrà compagnia in un sabato da zona rossa, con alcune delle più belle interviste di questi ultimi mesi. Saranno le storie di Verissimo a caratterizzare la puntata di sabato del programma di Canale 5. Ricordiamo che invece settimana scorsa, il 26 dicembre, Silvia aveva regalato al pubblico di Canale 5 una puntata inedita dal tono natalizio. Ci si aspettava forse anche qualcosa in più dal punto di vista degli ascolti, vista anche la platea di pubblico. Sempre ottimi in ogni caso i dati di ascolto di Verissimo che resta uno dei programmi più visti di mediaset, leader nella sua fascia e anche di ottimi contenuti. Una piccola perla in un palinsesto che andrebbe rivisto da cima a fondo.

Ma torniamo alla puntata del 2 gennaio 2020. Che cosa vedremo sabato pomeriggio su Canale 5?

Verissimo le storie: ecco le anticipazioni del 2 gennaio 2021

Ingredienti della puntata del talk show le più belle ed emozionanti interviste realizzate da Silvia Toffanin in questa stagione.

Il pubblico di Verissimo potrà rivedere: Renato Zero, Piero Chiambretti, Gabriel Garko, il protagonista di “Daydreamer” Can Yaman ed Elettra Lamborghini. Sicuramente alcune delle interviste più belle che la Toffanin ha fatto e forse anche più attese. Ricorderete infatti quanto si è parlato di quella di Garko, ad esempio.

Inoltre, non mancheranno i contributi inediti, come l’intervista al vincitore dell’ultima edizione di “Tu sì que vales”, l’illusionista Andrea Paris e alla coppia nata nella casa del “Grande fratello 2015” formata da Francesca Rocco e Giovanni Masiero, in attesa del loro secondo bebè.

Non ci resta quindi che ricordarvi che questa nuova puntata di Verissimo dedicata alle storie degli ospiti che si sono raccontati nello studio di Canale 5, andrà in onda alle 16 ! Buone feste a voi!