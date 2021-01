E’ finita tra Maurizio e Gemma e c’è il fantasma di un’altra donna: le anticipazioni da Uomini e Donne

E’ stata registrata ieri a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne; prima di raccontarvi con le nostre anticipazioni quello che vedremo nelle prime settimane di gennaio, vi ricordiamo tra l’altro che Uomini e Donne quest’anno gioca in anticipo. Come dono della befana infatti, nella calza troveremo il 7 gennaio 2021, Uomini e Donne. Il programma di Maria de Filippi riparte prima rispetto alla tabella di marcia.

E adesso, dopo questa nota di servizio, possiamo tornare ai fatti. Nella registrazione di Uomini e Donne del 4 gennaio 2021, Gemma Galgani è stata ancora una volta protagonista. Vi avevamo raccontato che il suo Natale non era stato proprio sereno. Lei infatti avrebbe voluto passarlo con Maurizio, dopo quello che tra di loro c’era stato. Ma il Guerci ha deciso di stare a casa sua. Non solo, Gemma ha notato che Maurizio era freddo e distante, nonostante il Natale e la lontananza. E il 26 è successa una cosa inaspettata…Il 29 dicembre però era stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e Tina aveva invitato Maurizio, per dimostrare il suo interesse verso Gemma, a passare con la Galgani il Capodanno. Sarà successo?

Uomini e Donne anticipazioni: è finita tra Gemma e Maurizio

Nella registrazione di ieri Gemma ha spiegato che il 26 dicembre il Guerci le ha chiuso il telefono in faccia dopo che aveva ricevuto la visita di una donna. Maurizio ha spiegato che si trattava di una amica che sta affrontando un momento difficile e che aveva bisogno di lui. Ma Gemma non ci crede. Anche Tina pensa che l’uomo abbia una relazione e che abbia solo finto con la Galgani. Gli animi si scaldano e Maurizio ribadisce che se ha scelto di non passare il Capodanno con Gemma è perchè ha pensato che non fosse il caso di farlo…

Una situazione molto diversa rispetto a quella che avevamo lasciato prima delle vacanze di Natale, quando Gemma e Maurizio raccontavano a centro studio dei loro incontri passionali. Avevano fatto l’amore ed erano felici di come stessero andando le cose. Ma a quanto pare si è poi rotto qualcosa. Gemma infatti ascolta incredula Maurizio dire che vuole finire la frequentazione, interrompere tutto…

Sarà davvero questa la fine? Immaginiamo che non mancheranno gli sfoghi post puntata di Gemma che questa volta pensava di aver trovato la persona giusta. Se la prenderà ancora una volta con Tina?