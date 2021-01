Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi ha chiuso la loro camera da letto (Foto)

Abbiamo pianto Paolo Rossi meno di un mese fa, rimarrà sempre nei nostri cuori e a Oggi è un altro giorno Federica Cappelletti, la vedova del grande campione, mantiene alta la memoria ma anche il suo amore immenso (foto). Si erano conosciuti nel 2003 alla presentazione di un libro e oggi la moglie di Paolo Rossi cerca di farsi forza, soprattutto per le bambine. “Ho capito che era l’uomo della mia vita quando ci siamo rivisti dopo un po’ e abbiamo capito che ci legava questo sentimento fortissimo ed è rimasto fino alla fine. Noi chiudevamo i nostri messaggi sempre con un “ti amo” e credo che non sia facile conservare questo per 17 anni”. Gli ultimi momenti insieme, la scoperta della fragilità di Paolo Rossi: “Sono stati mesi di una intimità e di una profondità incredibile. Ho scoperto una persona nella sua fragilità ma nonostante tutto riusciva a dare, forza, coraggio e positività a me, alle bambine e al figlio Alessandro”.

LA VEDOVA DI PAOLO ROSSI RINGRAZIA CABRINI E TARDELLI

“La mattina quando dovevo comunicare alle bambine che non c’era più e avevo cercato già di prepararle, le avevo portate in ospedale anche contro il volere dei medici e penso che ho fatto bene. Loro erano ancora a letto e ho detto di accendere la televisione e ascoltare quello che dicevano”. Hanno capito subito ma lei voleva capissero cosa il papà aveva lasciato.