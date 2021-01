Ivan Cottini chiede ad Amadeus di dare l’addio alla danza sul palco di Sanremo

L’appello di Ivan Cottini ad Amadeus e al direttore di Rai 1, la speranza che venga ascoltato perché merita il suo ultimo palco di Sanremo. Cottini è purtroppo pronto a dire addio alla danza, la malattia non gli permetterà più di ballare ma che almeno il suo addio sia unico, importante. “La pandemia sicuramente ha portato a noi tutti tanti sacrifici e io dovrò farlo sulla danza ma mi sono posto un grande obiettivo che mi sta tenendo a galla, cioè quello di salire sul palco di Sanremo e di fare l’ultimo ballo dicendo addio alla danza”. In tanti gli stanno dando forza per arrivare a marzo. Ivan Cottini in collegamento con Storie Italiane lancia un appello, la sua malattia sta andando purtroppo avanti, spera che Amadeus e il direttore di Rai 1 possano dargli questa possibilità, lo merita per tutta la forza che riesce a infondere agli altri.

IVAN COTTINI RIESCE ANCORA UNA VOLTA A DARE FORZA AGLI ALTRI

Riccardo Fogli in studio si emoziona ascoltando le parole di Cottini, immagina di avere il ballerino sul palco con lui nei suoi prossimi concerti. Purtroppo, il lockdown ha tenuto Ivan distante dalla sua danza per mesi. Ben 4 mesi senza assistenza, senza allenarsi. Ivan Cottini è realista e risponde a Riccardo Fogli: “Prometto che ci penso ma la vedo dura. Molti mi chiedono come farò senza la danza e io rispondo che sono fortunato perché ho la possibilità di vivere mentre per altri non c’è più questa possibilità”. Sono parole forti quelle del ballerino, sono parole che come sempre ci fanno riflettere.

Ivan Cottini è un esempio di forza, di energia e di coraggio, anche Annalisa Minetti è in collegamento con Storie Italiane e sa bene che lui non si limita ad esistere ma continua a combattere. “Si è bloccato tutto ma io canto anche in casa, per i miei figli, per la mia famiglia anche se non lo posso fare per il grande pubblico e fino a quando ci sarà questo grande disagio affronteremo tutto questo” sono le parole di Annalisa Minetti; anche lei, come tutti, chiede la partecipazione del ballerino al festival di Sanremo.