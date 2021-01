Pamela Petrarolo presenta la figlia di un mese ed è bellissima (Foto)

La terza figlia di Pamela Petrarolo ha da pochi giorni compiuto un mese e la sua mamma la presenta per la prima volta in collegamento con Storie Italiane (foto). L’ex ragazza di Non è la Rai è emozionatissima, prende la sua bimba dalla carrozzina e Futura è una vera meraviglia, è una bambina bellissima. “Si avvicina ai quattro chili” commenta Pamela Petrarolo felice dei complimenti per la sua piccolina. Per lei ha scelto il nome più bello, quello del brano di Lucio Dalla, quello che fa pensare solo alla speranza. “Io mi sto riprendendo e la sto allattando come ho fatto con le altre mie due figlie e mi sento sempre una donna molto fortunata. Lei è una mangiona e la notte dorme poco ma sono molto molto contenta”. Pamela ha partorito durante il covid: “E’ stato un momento di solitudine assoluta, il papà è potuto entrare solo 5 minuti prima che Futura venisse alla luce ma ho condiviso quel momento con tutte le altre mamme che vivevano la mia stessa situazione e con i medici che sono stati meravigliosi”.

A STORIE ITALIANE MAMMA PAMELA PETRAROLO

Durante il travaglio il papà non c’era ma ha potuto vedere la figlia nascere, venire al mondo, quindi Pamela è ben più fortunata di tante altre e lo è ancora di più oggi che è mamma per la terza volta e si sta godendo questo momento magico. Il marito di Pamela è l’unico maschio in famiglia, tre figlie e in più c’è la moglie, la Petarolo scherza ma non troppo sulla gioia del suo compagno con quattro donne in casa.