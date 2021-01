Tecla Insolia dopo Sanremo Young solo successi (Foto)

L’ospite di oggi in collegamento con la cucina di Antonella Clerici, E’ sempre mezzogiorno, è Tecla Insolia (foto). Chi segue la conduttrice nei suoi vari programmi ricorderà di certo la giovanissima Tecla vincitrice di Sanremo Young ma di certo l’avete riconosciuta anche nei vari ruoli di attrice. L’Allieva 2, Vite in fuga, nel 2019 ha vinto Sanremo Young e per questo ha partecipato all’ultimo festival di Sanremo, la Insolia l’abbiamo vista più volte in tv è sempre all’altezza. Tecla ha solo 17 anni, appena compiuti, e il suo ultimo singolo L’urlo di Munch incuriosisce: “E’ un brano che mi ha colpito subito, quel quadro è di inquietudine e il brano sono contenta di avere avuto la possibilità di presentarlo. Io da 17enne percepisco con sensibilità maggiore questo periodo. Non sono mai stata una festaiola, una persona che usciva tutti i giorni ma l’impossibilità di vedere le persone a cui voglio bene è brutto ma con il mio lavoro ho la possibilità di viaggiare quindi sono molto fortunata”. E’ in quarto superiore, grafico pubblicitario, per lei come per tutti i suoi coetanei non è semplice questo periodo ma è consapevole di quanto sia fortunata rispetto a tutti gli altri.

ANTONELLA CLERICI FA IL TIFO PER TECLA INSOLIA

Antonella Clerici conosce bene Tecla, la ammira molto e non solo perché ha vinto il suo Sanremo Young. Sa quanto vale, conosce le sue doti, la sua educazione.

Tecla è siciliana e in famiglia ha quasi tutti cuochi, baristi, ristoratori e per loro quindi la cucina è molto importante. La sua mamma ha preparato un bel po’ di dolci, dolce con il miele, torta di pasta frolla e di ricotta, tutto per E’ sempre mezzogiorno, un gesto davvero carino, sono pochi gli ospiti che lo fanno.

Cosa farà da grande Tecla? “Non vorrei che fosse una moda ma che entrambi diventassero i miei due lavori perché sono due cose che mi rendono felice, sia la recitazione che il canto”. Del tutto d’accordo con lei Antonella Clerici e anche il pubblico. Forza Tecla, realizza tutti i tuoi sogni!