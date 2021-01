Antonella Clerici lascia lo studio di E’ sempre mezzogiorno, la disperazione della conduttrice (Foto)

Nello stile di “Maria io esco” Antonella Clerici lascia lo studio di E’ sempre mezzogiorno ma in realtà la sua è un’allegra protesta nei confronti degli autori del suo programma (foto). Antonella Clerici non sopporta di vedere perdere il pubblico che chiama da casa, vorrebbe che tutti vincessero sempre con i giochi che E’ sempre mezzogiorno propone. Se il gioco per indovinare quante foglie ha l’albero è tutto di fortuna, per gli altri basta seguire gli indizi ed è quel “Pentola o dispensa” a fare disperare Antonella Clerici. Così come la conduttrice è capace di esultare per più di un minuto per la vittoria di chi è al telefono non sopporta le risposte sbagliate ma se la prende con gli autori, con i piccoli tranelli. Oggi è stata la patata dolce a far cadere una telespettatrice e così lei ha abbandonato lo studio.

ANTONELLA CLERICI ABBANDONA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DELUSA DAL GIOCO

Tutto in clima totalmente goliardico ma Antonella ci resta male davvero quando deve dire che la risposta è sbagliata. Felice del risultato del suo nuovo programma del mezzogiorno ma anche di come sia andata la prima edizione di The Voice Senior vorrebbe ringraziare di continuo il suo pubblico anche con i premi messi a disposizione dagli sponsor.