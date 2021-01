La suocera di Gilles Rocca ricoverata, la sua preoccupazione a Storie Italiane (Foto)

Gilles Rocca ha superato il covid ma a Storie Italiane confida che in ospedale c’è sua suocera (foto). La mamma della fidanzata di Gilles Rocca è ricoverata nel reparto covid da 12 giorni, ha bisogno dell’ossigeno 24 ore su 24. Una preoccupazione che il vincitore di Ballando con le Stelle rivela al pubblico di Eleonora Daniele. Rocca non ha ancora incontrato la sua fidanzata perché lei risulta ancora positiva. Ringrazia la conduttrice per l’invito rivolto anche alla sua compagna ma è evidente che non solo non può muoversi per andare in studio ma non ha la forza per un collegamento perché in ansia per sua madre. La signora Iris, la suocera di Gilles Rocca, ha 63 anni, e lui spiega che non aveva alcuna patologia, che non fumava, che quindi questo virus non guarda in faccia a nessuno, nessuno deve sentirsi forte o protetto

LA FIDANZATA DI GILLES ROCCA ANCORA POSITIVA AL COVID

Nei giorni scorsi Gilles ha confidato per la prima volta che è stato malissimo, che nonostante tutte le precauzioni è stato contagiato e che il virus l’ha davvero buttato giù. Non si aspettava le conseguenze che ha subito, i dolori che ha avuto ma per fortuna tutto è passato in poche settimane.

La fidanzata di Gilles Rocca invece ha ancora il covid, sono rimasti separati per tutto il tempo e lo sono ancora. Adesso la preoccupazione è per la suocera, per la signora Iris. Non è in terapia intensiva e si spera che anche per lei passi tutto presto.

Si continua a parlare di campagna vaccinale, i problemi con le consegne, i dubbi sui tamponi, a Storie Italiane l’attenzione resta sempre alta.