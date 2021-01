Angelica Di Majo, l’amica di Asia Argento ricorda una infanzia molto libera (Foto)

Asia Argento in questi giorni di presentazione della sua autobiografia ha parlato più volte della sua amica Angelica, ed eccola comparire a Oggi è un altro giorno (foto). Angelica Di Majo in collegamento mentre Asia Argento è nello studio pronta per l’intervista di Serena Bortone. Il padre di Angelica conduceva Chi l’ha visto con Donatella Raffai, quindi due papà famosi per le le due amiche. Si sono incontrate in prima elementare nel 1980 e un anno dopo erano inseparabili, passavano spesso le giornate insieme, sempre in giro insieme per le strade di Roma. Tanti i ricordi in quasi 40 anni e Angelica è la sua migliore amica dai 6 anni. “Penso che Angelica sia stata un’amica migliore di quanto lo sia stata io” e le dispiace ma l’amica la consola perché da piccole era il contrario, quindi si compensano. Solo due volte nella vita si sono allontanate e l’attrice ricorda quei momenti come vuoto totale.

L’AMICA DI ASIA ARGENTO A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

“Amo di Asia la sua sincerità, sicuramente, non le ho mai sentito dire una bugia in tutti questi anni”.

La prima volta che non sono andate a scuola di nascosto avevano solo 10 anni: “Siamo state molto precoci. Sudando per quella decisione ma siamo andate in chiesa durante la prima ora. Poi abbiamo preso un frullato e alla fine ci hanno pure beccate”.

Angelica è una dj di successo, ferma in questo periodo per il covid; si confronta con Asia Argento nei vari ricordi e di cose da raccontare ne avrebbero tante. E’ evidente il loro legame e non solo per lo stesso soprannome che usano.