Donatella Rettore: la madre la imbottiva di valeriana, mai un abbraccio (Foto)

Ospite a Oggi è un altro giorno Donatella Rettore è sempre bellissima e sempre capace di trattenere le emozioni, anche quando parla di sua madre (foto). Un rapporto difficile con i suoi genitori, la misero in collegio, forse era davvero una figlia difficile da gestire ma la Rettore ricorda che lei era solo molto vivace, da bambina non le piaceva molto studiare ma poi al liceo si è impegnata tantissimo. “Mia madre era una giovane attrice, era la rivelazione del suo tempo e poi è scoppiata la seconda guerra mondale e ha dovuto seguire la famiglia, erano sfollati”. Una vita cambiata all’improvviso ma era solo il primo dolore per la mamma. “Io sono nata tardi…”.

DONATELLA RETTORE: “IO SONO NATA PER ERRORE”

La madre prima di lei ha avuto due figli che sono morti dopo poche ore di vita: “L’ultimo è vissuto un giorno e io Cristiano lo vado sempre a trovare. Poi sono nata io per errore, mia madre non se lo aspettava più, pensava a una menopausa precoce invece ero io” inizia così il suo racconto ed è il modo più triste.

“Mi hanno messo in collegio, mia madre mi imbottiva di valeriana, non ero una che si accaniva sui libri, ero vivace. Invece al liceo linguistico volevo fare bella figura”. Donatella Rettore si è così diplomata con il massimo dei voti ma ricorda che la sua era una mamma molto severa.