Live, Walter Zenga e tutta la verità sul rapporto con Andrea e Nicolò: “Voglio parlare con loro da uomo a uomo”

Ieri sera, domenica 31 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tra gli ospiti della serata c’è stato Walter Zenga. Lo sportivo, prima di affrontare le sfere, si è raccontato ai microfoni di Barbara d’Urso dopo l’incontro con il figlio Andrea al Grande Fratello Vip 5. Walter ha spiegato di essere orgoglioso di lui e del percorso che sta facendo, tra i figli è quello più simile a lui. Nicolò invece è diverso da Andrea e più volte ha parlato del padre, soprattutto negli studi della d’Urso. Zenga ha spiegato che le affermazioni fatte da Nicolò non sono veritiere anche perché il ragazzo e vicepresidente di una azienda e prima del Covid era sempre fuori, in viaggio. Proprio come lui insomma.

Walter Zenga parla dei figli Andrea e Nicolò a Live – Non è la d’Urso

Perché il figlio ce l’ha con Walter Zenga? Nicolò dice che è colpa del padre tanto che vorrebbe pubblicare un libro contro di lui. “Il problema fondamentale non è fermarsi su una situazione dove uno non ha fatto gli auguri per i trent’anni del figlio. Chiedi a mio fratello Alberto, fino a cinque anni fa ho fatto lui gli auguri in un giorno sbagliato però non si è mai arrabbiato” ha affermato Walter. “Il 10 dicembre non ho fatto gli auguri ma non è che il 28 di aprile lui me gli avesse mai fatti ma non mi sono mai arrabbiato” ha ribadito l’allenatore di calcio. “Non ho mai avuto la considerazione che un figlio potesse crearmi un eventuale problema. Ho sempre pensato che io vivendo tanto all’estero, lontano e con tanti impegni, non c’è stata una continuità” ha spiegato Zenga sul rapporto. Nonostante tutto Walter si da delle colpe. Quando è stato al GF per Andrea e ha elencato le squadre che ha allenato in Italia voleva far notare al figlio che Jacopo lo chiamava per dire che sarebbe andato a vedere la partita il giorno dopo e avevano quindi occasione di vedersi.

Walter Zenga a Live, il rapporto con i figli: Roberta ha scritto all’ex marito e…

Ai microfoni di Live – Non è la d’Urso, Walter Zenga ha spiegato anche di aver ricevuto un messaggio dall’ex moglie Roberta Termali che sapeva che lui sarebbe andato in televisione. “Dopo 24 anni le cose sono senza problemi. Voglio parlare con i miei figli faccia a faccia da uomo a uomo. Nella mia vita ho avuto le mie problematiche, non le ho mai messe in piazza“ ha affermato Zenga a tal proposito.