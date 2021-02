Serena Rossi a E’ sempre mezzogiorno: “Fare la mamma è la mia missione di vita” (Foto)

Ospite a E’ sempre mezzogiorno, meravigliosa interprete di Mina Settembre ma non solo perché Serena Rossi ha nel suo curriculum una lista da fare invidia con tutti i lavori già portati a termine con successo (foto). Antonella Clerici accoglie il collegamento di Serena Rossi con grande entusiasmo, ammirata dalla sua bravura, dal talento che mostra non solo sul set. Ma è la mamma la sua vera missione, lo ripete innamorata del suo piccolo Diego: “Fare la mamma è la mia missione di vita assoluta, sono innamoratissima di Dieghino”. Il piccolo si chiama così perché la Rossi è napoletana? Cercavano un nome con la D perché il papà di Diego è Davide Devenuto ed è saltato fuori il nome Diego che è anche importante per la città di Napoli. Antonella Clerici si è vestita di azzurro per lei che ama la sua città. Mille complimenti per Serena Rossi anche per il suo ruolo di Mina Settembre, la fiction in onda in questo periodo su Rai 1. “Sei bravissima in tutto”. Serena ringrazia, è entusiasta, felice di tutto, anche di avere girato Mina Settembre a Napoli, la sua città che adora e che sta avendo modo di fare conoscere tra le sue bellezze: “Ci sono tutte le facce della mia città. Vivo a Roma ma torno a Napoli dai miei genitori però per Mina Settembre ho fatto tutto il 2020 a Napoli”. Un’esperienza straordinaria e il pubblico sta apprezzando come lei tutto il lavoro svolto.

SERENA ROSSI E IL PIATTO PREFERITO

“In realtà mi preparo sempre tantissimo, studio tanto, credo che questo lavoro abbia bisogno di grande rispetto”. Non è solo attrice, è anche doppiatrice e cantante e non sa cosa le piace di più.

“Io mangio tutto, mi piace mangiare tutto, anche le interiora, il pesce crudo ma il piatto preferito è la pasta, forse anche la pizza”. Sono però gli alimenti che deve eliminare quando deve mettersi a dieta. Anche lei ogni tanto deve perdere qualche chilo, le piace mangiare ed è facile che ingrassi un pochino ma subito corre ai ripari. Confessa però che anche Davide le dice di mangiare perché quando è a dieta è un po’ insopportabile.

“Tu sei sempre tu”, è il complimento che Serena Rossi rivolge ad Antonella Clerici, per lei è un esempio. La Clerici pensa lo stesso di Serena, è felice che ci sia lei tra la nuova generazione anche di conduttrici.