A Live-Non è la d’Urso Juliano il fratello di Dayane Mello dopo il tragico lutto

Come sempre, nel pomeriggio del venerdì, arrivano le anticipazioni che ci rivelano quello che succederà domenica sera nel corso della nuova puntata di Live-Non è la d’urso. Ancora una volta da Pomeriggio 5 quindi sono arrivate alcune delle anticipazioni relative alla serata di domenica. Tra gli altri ospiti, nello studio di Canale 5 ci sarà anche Juliano, il fratello di Dayane Mello. In queste ore si è molto parlato, purtroppo, di quello che è successo in Brasile a Lucas Mello, il fratello più piccolo della modella che al momento è nella casa del Grande Fratello VIP 5. Lucas è morto in un tragico incidente stradale. Dayane, dopo esser stata informata, ha deciso di non abbandonare il gioco, non potendo recarsi in Brasile per raggiungere i suoi familiari. Una scelta che non tutti fuori dalla casa del GF VIP 5 hanno condiviso. Ma è chiaro che solo Dayane possa sapere cosa sia meglio per lei in questo momento così drammatico.

Domenica sera a Live, Juliano, il fratello al quale Dayane vuole bene come se fosse un padre, l’uomo che l’ha cresciuta, sarà in studio per raccontare quello che è accaduto in questi giorni e probabilmente anche per spiegare come mai Dayane ha deciso di restare in casa. In questi giorni come saprete, Juliano ha avuto modo di sentire sua sorella diverse volte. Dayane tra l’altro ha anche avuto modo di partecipare in collegamento telefonico alla veglia funebre per Lucas.

A Live-Non è la d’Urso domenica 7 febbraio 2021 l’intervista a Juliano Mello

Anche in questo caso non sono mancate le polemiche, come sempre il pubblico che segue i social si divide. Non tutti infatti pensano che parlare di quanto successo a Dayane anche a Live-Non è la d’Urso, a pochi giorni da questo grande dolore, sia la cosa migliore da fare. Ma evidentemente se il fratello della modella ha deciso di accettare l’invito di Barbara d’Urso, ha le sue ragioni.

Prima di giudicare chiaramente, bisogna aspettare di vedere la puntata per capire i motivi per i quali Juliano, ha deciso di essere presente, a poche ore da un lutto così drammatico.