Il ricordo di Barbara d’Urso e Rita dalla Chiesa per Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno

“Ci teneva tantissimo al suo compleanno, il 5 febbraio era più importante del Natale” ha detto Rita dalla Chiesa parlando del suo ex marito Fabrizio Frizzi. Oggi il conduttore, che manca da tre anni, avrebbe compiuto 63 anni. Non si poteva non rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un vuoto così grande. Il sorriso di Fabrizio è ancora nel cuore di tutti noi, del suo pubblico, che in questi tre anni ha dimostrato di averlo tanto amato durante la sua vita e la sua carriera fatta di alti e bassi. Oggi, da Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha voluto omaggiare il suo collega insieme a Rita dalla Chiesa, felice di poter rivedere le immagini del suo amato Fabrizio, in un giorno che per lui, è stato sempre più che speciale.

Da Pomeriggio 5 il ricordo per Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno

“Un uomo dal buonumore contagioso e dalla risata sempre pronta, si faceva voler bene in silenzio, senza clamore. Oggi nel giorno del suo compleanno ricordiamo uno dei giganti del piccolo schermo” così lo descrivono nel servizio di Pomeriggio 5, che ce lo mostra sorridente, nella sua lunga carriera televisiva e nei tanti programmi che lo hanno visto protagonista.

“La sua gioia più grande ha il volto di sua figlia Stella” dicono nel servizio di Pomeriggio 5. “La tv ricorda di essere rimasta orfana di uno dei suoi conduttori, quello gentile. Il tuo sorriso sincero è l’eredità più grande che tu ci hai lasciato” si dice nel servizio andato in onda nel programma condotto da Barbara d’Urso.

“Il mio abbraccio va a Stella e a Carlotta, è stato un grande. Stella è meravigliosa ha lo stesso carattere del suo papà, è allegra e dolce come lui. Un grazie alle persone che ancora oggi lo ricordate nel giorno del suo compleanno” ha ricordato Rita.