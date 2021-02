Domenica IN anticipazioni e ospiti del 7 febbraio 2021

Nuovo appuntamento con Domenica IN il 7 febbraio 2021 e come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci svelano i nomi di tutti gli ospiti che vedremo domani da Mara Venier. Siamo giunti alla puntata numero 22, un anno fa in Italia si stava diffondendo in maniera subdola e veloce il maledetto covid 19 che ha cambiato per sempre le vite di tutti noi. E’ passato un anno ma la situazione continua a essere complicata, anche per questo nella puntata di Domenica IN di domani, ci sarà spazio per l’informazione, con le ultime notizie sul tema.

Ma vediamo nel dettaglio i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno domani nello studio di Rai 1 con Mara Venier al timone di questa nuova puntata di Domenica IN.

Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti del 7 febbraio 2021



Si inizia alla grande con la risata: Giorgio Panariello e Marco Giallini, saranno i protagonisti di una divertente intervista con Mara Venier oltre a dare qualche anticipazione sul loro nuovo show ‘Lui è peggio di me’, in onda su Rai3 da giovedì 11 febbraio. Come di consueto ampio spazio dedicato alla Campagna di Vaccinazione in atto nel nostro Paese con il Prof. Fabrizio Pregliasco presente in studio insieme alla giornalista Giovanna Botteri; in collegamento ci saranno il Prof. Matteo Bassetti e le Gemelle Alice ed Ellen Kessler.



E ancora, tra gli ospiti di Domenica IN di domani rivedremo Costantino Della Gherardesca, giudice nel programma di Milly Carlucci ‘Il cantante mascherato’, si racconterà tra carriera e vita privata. Nunzia De Girolamo, sarà presente in studio per presentare il suo nuovo programma ‘Ciao Maschio’, che debutterà su Rai1 in seconda serata da sabato 13 febbraio. Mara Venier le farà qualche domanda sulle foto dello scandalo di cui tanto si è parlato in questi giorni?

Gabriele Cirilli, nei panni dello Chef ‘Du Cyrill’, presenterà una tipica ricetta di dolci per Carnevale. Tra l’altro sono tutti convinti che in una delle maschere de Il cantante mascherato ci sia proprio lui, sarà così? Vincenzo De Lucia, bravissimo imitatore e trasformista del programma di Rai2 ‘Stasera tutto è possibile’ interverrà interpretando uno dei suoi personaggi più amati.

Spazio anche alla musica con i The Kolors con il loro nuovo singolo ‘Mal di gola’.



La regia è di Flavia Unfer. Appuntamento alle 14 su Rai 1.