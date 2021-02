Barbara De Rossi: “Sono una mamma estremamente presente” (Foto)

Una bellissima intervista quella di Barbara De Rossi a Oggi è un altro giorno anche se non ha aperto del tutto il suo cuore o forse non ha solo raccontato ciò che le fa ancora male (foto). Della figlia e del compagno invece avrebbe parlato per tutta la puntata. Martina e Simone sono la parte più bella sua vita. Martina è figlia unica, la sua figlia adorata; Simone è il compagno della sua seconda vita. Martina ha tatuata l’iniziale della mamma sul braccio e lei ha un orsetto con il vestitino rosa ed è l’orsacchiotto di Martina. “Sono una mamma estremamente presente, non è troppo perché comprendo i giovani e che c’è il momento in cui devono andare. Lei è figlia unica, da due anni viviamo lontane ma lei potrà contare su di me tutta la vita”. Un legame meraviglioso tra Barbara De Rossi e sua figlia. L’attrice si emoziona guardando le loro foto insieme. Martina ha la stessa età che aveva l’attrice quando ha perso suo padre per il cancro.

IL COMPAGNO DI BARBARA DE ROSSI

L’amore si chiama Simone, di poco più piccolo di lei, ha 50 anni, bellissimo per lei ed è l’uomo della sua seconda vita. Spera che nessuno spettegoli sulla loro differenza d’età che è minima per la De Rossi: “E’ un uomo di 50 anni…”. Nessun colpo di fulmine, si sono incontrati in un’azienda, si sono piaciuti subito ma poi sono rimasti per 20 giorni al telefono, a parlare al telefono, anche di notte, per ore. “Ho sentito una serie di bei valori, una persona che aveva voglia di fermarsi anche lui. E’ un uomo che ha vissuto tantissimo”.