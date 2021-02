Chiama per la Clerici e risponde Magalli, che imbarazzo per I Fatti Vostri (Video)

Tutti vogliono giocare con Antonella Clerici ma qualcuno si ritrova su Rai 2 con Giancarlo Magalli e I Fatti Vostri. Un simpatico video (lo trovate in basso) che sta facendo sorridere tutti mostra quello che è accaduto questa mattina durante uno dei giochi proposti da Magalli e I Fatti Vostri. Tutti in attesa della nuova concorrente da casa e la telespettatrice è la signora Angela. La signora deve scegliere la casella giusta ma al telefono resta un attimo interdetta e dopo la pausa di silenzio chiede di che gioco si tratta, quale sia il programma in cui è intervenuta. “Ma che gioco è quello dei Fatti Vostri?” chiede Angela e Giancarlo risponde che è ovvio, mica ha chiamato ad Antonella Clerici. E invece sì, la telespettatrice era convinta di giocare con E’ sempre mezzogiorno.

SBAGLIA PROGRAMMA E GIOCA CON GIANCARLO MAGALLI INVECE CHE CON ANTONELLA CLERICI

Grandi risate per celare l’imbarazzo, Samanta Togni continua a ridere e il maestro Stefano Palatresi più di lei. Anche Magalli sghignazza ma quanto gli avrà dato fastidio quella telefonata sbagliata? Alla fine alla signora Angela non resta che rispondere delusa al gioco proposto. Non vince, avrebbe voluto giocare con la Clerici ma può sempre riprovare.

Su Twitter non mancano le battute, un momento divertente in tv. C’è chi chiede come facciano a sbagliare, se sono i centralinisti a dirottare su I Fatti Vostri. Il successo di E’ sempre mezzogiorno è importante, oscura gli altri programmi. Al pubblico di Rai 1 piacciono anche i giochi proposti da Antonella Clerici e non solo ricette. Chissà se la signora Angela riuscirà a partecipare anche al gioco dell’albero o magari Pentola e Dispensa con Antonella.

Stasera a Striscia la notizia rivedremo l’imbarazzo e la risate di Giancarlo Magalli e gli altri protagonisti? Di certo è un momento che resterà nella storia della tv.