Il brutto incidente di cui Barbara De Rossi non vuole parlare: “Ho amato troppo” (Foto)

Barbara De Rossi lo chiama incidente di percorso, a Oggi è un altro giorno non vuole parlare, più volte lascia cadere la domanda di Serena Bortone e poi commenta: “Ho avuto un brutto incidente di percorso non ne ho mai parlato e preferisco che muoia così…”. In realtà forse ne ha parlato o magari quella era un’altra storia. Rispettiamo il suo desiderio di non raccontare chi le ha fatto del male, qual è stato l’amore sbagliato in cui ha creduto. Racconta però che è proprio per la sua esperienza che sa come aiutare le donne vittime di violenza e continua a farlo. Barbara De Rossi spiega quali possono essere i segnali per una donna ed è certa che le donne che subiscono non siano per niente deboli. “La donna non sopporta più quando ha demolito il sentimento” deve arrivare il fondo ed è soggettivo.

BARBARA DE ROSSI – AMORE CRIMINALE

La ricordiamo tutti alla conduzione di Amore Criminale, accettò quel ruolo perché in grado di capire e di non giudicare. “Un segnale che deve fare aprire gli occhi è l’isolamento, quando queste persone tendono a isolare e screditare chi hai intorno, quando cominciano a criticare fisicamente la persona e a dire come sei, come ti vesti, perché ridi, perché fai questo, perché fai quello. Iniziano delle insicurezze fortissime e questa persona diventa l’unico punto di riferimento e fino a quando il sentimento non è demolito è difficile”. Forse l’ha vissuto anche lei, forse no: “Io ho amato anche troppo perché noi abbiamo bisogno di amore, perché noi essere umani ne abbiamo bisogno. Qualsiasi donna che cade sogna un grande amore, un principe, un amore pulito” poi però il principe azzurro non esiste.

E’ stata tradita ma non ha mai tradito. “Delle bugie bianche che fanno evitare delle tragedie, quelle cose che non le racconti per non fare capitare il dramma, oppure dice la bugia per fare stare bene la persona e non fa male a nessuno” queste possono essere le sue bugie ma è stata tradita e le ha suite. “Di bugie ne ho subite una vagonata, io credo di avere incontrato almeno un paio di persone mentitori seriali, che usano parole di cui non conoscono il significato, che dicono ti amo ma sono chiacchiere”