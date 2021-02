Raluca a Live difende Walter Zenga da Andrea: “Ti fa comodo fare il figlio triste”

Le polemiche su Walter Zenga e il rapporto con i figli Andrea e Nicolò sembrano non placarsi mai da quando Andrea è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo i vari interventi dell’allenatore sulla questione, Raluca Rebedea, la moglie di Walter, è stata ospite in collegamento con Live – Non è la d’Urso per spiegare la sua verità in diretta da Dubai. Tra l’altro proprio in questi giorni abbiamo anche scoperto che Walter non ha divorziato da sua moglie, come aveva invece annunciato su Instagram qualche mese fa…

Raluca ha spiegato che per il matrimonio e il battesimo di Samira avevano invitato Andrea e Nicolò in Romania: “Andrea rifiutò. Noi lo volevamo lì. Nicolò è venuto invece il fratello mancava. Stiamo parlando del 2010. Quello che voglio dire è che Walter ci provava ma se tu poi non rispondi… Poteva essere un’occasione meravigliosa”.

Live, Raluca, la moglie di Walter Zenga: “Andrea poteva venirci incontro, rifiutò”

Raluca ha voluto ribadire che l’occasione del matrimonio e del battesimo della figlia sicuramente sarebbe stata una bella opportunità per stare tutti insieme ma Andrea Zenga non l’ha colta. “La sorellina aveva sei mesi, praticamente era appena nata. Ci sono stati dei momenti in cui Andrea poteva venirci incontro e in quel momento lui rifiutò. Nel 2012 è nato Walter Junior. Anche lì abbiamo fatto il battesimo in chiesa a Bucarest, abbiamo rilanciato l’invito e di nuovo non c’è stata risposta” ha raccontato la moglie di Walter Zenga spiegando alcune delle occasioni. Raluca ritiene che non sia giusto incolpare il marito perché lui ci ha provato ad avvicinarsi ai figli: “Da parte nostra la disponibilità c’è sempre stata”.

Raluca a Live in difesa del marito Walter Zenga: “Lui ha avuto l’iniziativa”

La Rebedea ha poi spiegato gli attacchi social nei confronti del marito Walter. “Non mi sarei intromessa perché sono figli grandi che possono risolvere cose con il papà privatamente. Walter non merita tutto questo. Potevano risolvere queste tensioni tra di loro e non grazie al Grande Fratello“ ha affermato Raluca in collegamento con Barbara d’Urso. “Ti fa comodo fare il figlio triste che ha sempre sofferto. Io immagino che ci sia stata l’assenza però da parte di Walter c’è stata l’iniziativa, il tentativo“ ha spiegato la donna a Live. Parole forti che probabilmente verranno mostrate ad Andrea durante la puntata del Grande Fratello Vip 5. Come reagirà a questo punto il concorrente?