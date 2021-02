Amadeus verso Sanremo 2021: “Sarà un festival difficile ma la musica non si fermerà”

Non si nasconde dietro un dito Amadeus che sa bene quante difficoltà ci saranno da qui a un mese, e soprattutto nei giorni in cui Sanremo 2021 andrà in onda. Oggi in conferenza stampa il conduttore e direttore artistico del Festival ha voluto sottolineare il grande impegno che la Rai sta mettendo nell’organizzazione della kermesse canora. Non sarà facile, si va avanti tra tamponi e regole durissime da rispettare perchè lo spettacolo, come ha detto il direttore artistico, deve andare avanti, anche per tutto il pubblico che a casa lo seguirà. Ma è soprattutto la grande occasione per la musica. Meno show televisivo e maggior spazio alla musica: è questo il Sanremo 2021 che Amadeus porterà in onda dal 2 al 7 marzo 2021. Al suo fianco, oltre a Fiorello, due grandi numeri uno, come Amadeus gli ha definiti, entrambi grandi artisti nel loro settore. Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic che sorprenderanno il pubblico.

Di certo non sarà semplice e infatti Amadeus lo ricorda: “Io e Fiorello sappiamo che viviamo una situazione difficilissima, dobbiamo trovare un equilibrio tra il protocollo e lo show.”

Sanremo 2021 conferenza stampa: Amadeus presenta il suo Festival

Le parole di Amadeus:

Raramente guardo una fotografia del passato, l’obiettivo è rendere il Festival che sta per arrivare un Festival unico nel suo genere. Io e Fiorello cercheremo un equilibrio, abbiamo il dovere di dare al pubblico cinque serate di serenità, con la speranza che sia un Festival di una piccola rinascita. Io son o sicuro: si stanno facendo tante vaccinazioni per debellare il virus, e da marzo in poi uno spiraglio possiamo vederlo. Si è detto a volte che era troppo show televisivo, pur apprezzando l’anno scorso il palco all’esterno che ha dato tanto. La nave, che per me era una buona idea, non ci sarà e si torna dentro l’Ariston. Le tre rete sono importantissime, la radio, la stampa e i cantanti sono fondamentali, diventa un momento di unione in questo Sanremo difficile. La musica non si ferma mai

Amadeus ha sottolineato che tutti sono fondamentali per la buona riuscita del Festival.