La figlia di Little Tony triste come ogni 9 febbraio, ricorda le mancanze e l’amore (Foto)

Oggi Little Tony avrebbe compiuto 80 anni e a Storie Italiane in studio c’è sua figlia Cristiana. In collegamento l’amico e collega Bobby Solo, due persone fondamentali nella vita del cantante. Tantissime le storie da raccontare e le canzoni di Little Tony da ascoltare. “Alcune storie non le posso dire…” ma racconta di un vecchietto Bobby Solo e poi vorrebbe dire così tante cose. L’amicizia tra i due cantanti era vera, immensa e Little Tony agli inizia della carriera lo ha aiutato tanto. “La spada nel cuore” è una delle canzoni più note di Little Tony, la figlia racconta che è la canzone preferita dai nipoti, dai suoi figli. “Le sue canzoni portavano emozioni, gioia, energia, carisma, tutto quello che era papà. Il 9 febbraio è da sempre una data particolare. Se ci fosse stato per questo compleanno, gli 80 anni… avrebbe di certo fatto una grande festa con tutti gli amici. Ha sempre messo tutti insieme e avrebbe fatto una festa invitando amici famosi e amici di tutti i giorni”, si commuove Cristiana.

LA FIGLIA DI LITTLE TONY: “HO SOFFERTO TANTO PER PAPA’”

Non è un mistero, la dolce Cristiana ha raccontato più volte del legame con suo padre, recuperato soprattutto da grande. “Io ho sofferto parecchio per l’assenza di papà e l’ho capito solo dopo che non avrebbe potuto fare altro perché era innamorato del suo pubblico, delle sue canzoni, della musica. Io vivevo in funzione di quello e rimanevo indietro perché la musica lo portava lontano. Questo ha creato un po’ di problemi tra noi perché quando si è piccoli si ha bisogno di presenza. Io avevo tanto di materiale ma di questo bene raccontato… Poi sono cresciuta, ci siamo spiegati, abbiamo parlato”.