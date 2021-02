Monica Leofreddi e Antonella Clerici raccontano la loro amicizia da una cucina all’altra

Monica Leofreddi è stata la prima amica romana di Antonella Clerici e oggi ospite in collegamento a E’ sempre mezzogiorno ha raccontato un po’ del loro legame, del loro passato. E’ da troppo tempo che non vediamo Monica Leofreddi in un suo programma tv, Antonella Clerici è sicura che prima o poi arriverà qualcosa di giusto per lei. Un po’ di ironia ben comprensibile e la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno commenta che la Leofreddi sa parlare, sa usare i congiuntivi, gli altri verbi e ha anche delle cose da dire. “Io ci sono sempre appena fai qualcosa di bello, non conosco l’invidia ed è bello vedere una professionista come te, che pure ha vissuto alti e bassi, capace di rigenerarsi” ed è la Leofreddi a ripetere quanto ammiri la Clerici, ma va al di là del bene che le lega.

ANTONELLA CLERICI E MONICA LEOFREDDI RACCONTANO DI UN CAPODANNO DI TANTI ANNI FA

Erano giovanissime, e aggiungono anche molto belle, erano amiche e si organizzarono per trascorrere un capodanno con alcuni amici. Alla fine si trovano in pochissime persone, molto tristi, un una casa quasi disabitata. Il padrone di casa non voleva nemmeno fare utilizzare l’acqua calda. A mezzanotte scapparono tra tante risate. E’ solo uno de tanti aneddoti che potrebbero raccontare al pubblico.

Infatti, la Clerici racconta che lei c’era al primo matrimonio della Leofreddi. “Colpi di testa ne hai fatti anche tu” e non si tira indietro Antonella che ricorda che anche lei ha alle spalle due matrimoni.

“Io sono capricciosa e super testarda – si racconta l’ospite dalla cucina di casa sua – ma il vantaggio di dire sempre tutto in faccia o spaventa o crea dei bei rapporti. Io preferisco mettere sempre le cose in chiaro”.

Sono molto simili, sono amiche da tantissimi anni, ma Monica ammette che è meno diplomatica di Antonella.