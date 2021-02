Il matrimonio di Antonella Clerici con tutti i suoi cuochi: “Sono contenta di tutto quello che ho” (Foto)

Un sogno ad occhi aperti ma facilmente realizzabile per Antonella Clerici nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno perché tra una ricetta e l’altra si parla sempre anche d’amore. Oggi anche del matrimonio di Antonella Clerici e Vittorio Garrone. Dal racconto di Alfio, che è scappato dall’altare a due settimane dalle nozze, al nuovo amore di Francesca Marsetti. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno racconta della sua vita: “La solita vita di sempre ma è bella perché io sono contenta di quello che ho. Mi piacciono le cose semplici, io non mi annoio mai, non so cosa sia la noia”. La Clerici è entusiasta della sua nuova vita, non le importa di fare tutti i giorni sempre le stesse cose perché il suo mondo le piace tantissimo.

ANTONELLA CLERICI PARLA DEI FIGLI ACQUISITI

“Leggo, faccio i compiti con la mia cucciolotta e ho tutti i figli acquisiti, poi ogni età ha i suoi problemi” la conduttrice racconta di una vita senza noia ma non avrebbe nemmeno il tempo per farlo, la sua famiglia è allargata, non c’è solo la sua Maelle ma ci sono anche i figli di Vittorio.

Non si sposerà presto Antonella Clerici, non si tratta di nozze imminenti ma prima o poi la coppia lo farà e la conduttrice immagina già che ci saranno tutti i suoi cuochi. Tutti insieme per fare una grande festa, è questo quello che oggi ha chiesto a tutti i suoi amici, i vecchi che stanno con lei dalla Prova del cuoco, e quelli più recenti a cui è molto legata.