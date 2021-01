La figlia di Antonella Clerici a Domenica In prepara la torta salata, Maelle emozionata e bellissima (Foto)

A Maelle, la figlia di Antonella Clerici, non piace apparire in tv ma per Domenica In ha fatto una eccezione, o meglio è stata la sua mamma a convincerla per fare una sorpresa a Mara Venier (foto). Ha quasi 12 anni ed è più alta della mamma, sta crescendo ed è sempre più bella, ma è bella anche la sua timidezza. Anche la Clerici è emozionata nel vedere la sua Maelle che non riesce a dire molto, che mangia le unghie fino a un attimo prima di apparire. Sono in collegamento dalla cucina di casa, la cucina della domenica, quella in cui tutta la famiglia trascorre parte della giornata quando fuori fa freddo, quando tutti hanno più tempo. Cucinano insieme, giocano a carte e oggi hanno anche preparato una torta salata per Domenica In. E’ già pronta in forno ma tocca a Maelle mostrare come si prepara.

MAELLE EMOZIONATA E DOLCISSIMA A DOMENICA CON MAMMA ANTONELLA CLERICI

Una torta rustica che abbiamo già visto sui social, perché è la piccola la cuoca di casa, è lei che ha la vera passione per la cucina. La Clerici ogni tanto mostra i piatti che prepara la sua Maellina e questa torta salata con formaggio e wurstel ci era piaciuto chiamarla torta aperitivo.