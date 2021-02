A Verissimo Francesco Sarcina racconta della madre e di Clizia Incorvaia (Foto)

E’ un racconto difficile quello di Francesco Sarcina sulla madre durante la sua intervista a Verissimo (foto). Le anticipazioni del programma del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin passano dalla confessione sulle sostanze stupefacenti al matrimonio finito con Clizia Incorvaia. Ma è di se stesso che Francesco Sarcina desidera parlare, della sua autobiografia, la sua vita. Dopo avere raccontato di avere rischiato l’overdose e di una ragazza che lo aveva trascinato nel buio, ha spiegato il perché del suo disagio, forse nato quando era adolescente, per un dolore vissuto da sua madre. La mamma di Sarcina era incinta al settimo mese, una gravidanza interrotta, un momento così duro per lei che andò via di casa.

FRANCESCO SARCINA ERA UN RAGAZZINO QUANDO LA MADRE ANDO’ VIA

“Mia madre, dopo una gravidanza interrotta al settimo mese, ha avuto dei momenti molto difficili che l’hanno portata ad andare via di casa. Nel tempo si è portata dentro una condizione psicologica devastante, per la mia famiglia quell’episodio è stato una valanga. Ero un ragazzino quando è se n’è andata”. L’ha rivista dopo qualche anno: “Quando l’ho rivista ho avuto emozioni molto contrastanti”.