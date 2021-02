Uomini e Donne, Davide e Chiara a cena dopo la scelta: “Sarò quella cosa forte che cerchi”

Davide Donadei ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista ha scelto Chiara dopo quasi cinque mesi dall’inizio del suo trono. La corteggiatrice ha risposto di sì e dopo la puntata i due sono andati a cena insieme proprio come una vera coppia. Dopo aver firmato il regolamento anti Covid e essersi prese tutte le responsabilità del caso, Davide e Chiara sono stati in esterna, questa volta però tra loro era diverso, visto che sono “fidanzati” se così possiamo dire. “Questa si che è una bella sorpresa” ha esordito Donadei di fronte al tavolo ben apparecchiato. L’atmosfera romantica ha fatto subito scaldare la nuova coppia di Uomini e Donne.

La cena di Davide e Chiara dopo la scelta a Uomini e Donne: prima uscita da coppia

“E’ stato difficile per te, lo so quanto è stato difficile” ha detto Davide a Chiara. “Però è stato anche bello. Tu dice sempre che è stato difficile però è stato bello” ha risposto la scelta di Donadei. “Ora sarà ancora più bello comunque” ha detto lui prima di brindare con la nuova fidanzata. Questa per i due protagonisti di Uomini e Donne sarà l’ultima esterna all’interno del programma: “E’ la prima da coppia”. Chiara pensa di meritarsi di essere amata e spiega a Davide di meritare una persona che possa meritarsi fino in fondo il suo amore. Donadei spera di poter raggiungere le aspettative della ragazza. Per il momento i presupposti sembrano esserci tutti. “Io ti ho scelto prima che tu scegliessi me, lo sottolineo” ha affermato Chiara.

Uomini e Donne, le promesse di Davide e Chiara

Durante la cena, i due hanno scartato un regalo con dentro alcuni scatti del loro percorso, compreso il momento della scelta circondato dai tradizionali petali rossi. “La cosa che mi ha fatta innamorare in generale è stato sempre il nostro noi insieme. Io non ti ho mai detto voglio che tu viene da me o scendo giù. Mi hai scelto oggi, non mi scolli più“ ha affermato Chiara. “La promessa che vorrei farti è più che altro una promessa a me stesso. E’ quella di viverci e cercare di farti sorridere il più possibile perché l’ho sempre detto, è la cosa più bella che hai. Farti stare bene, questo è quello che voglio fare più di ogni cosa perché te lo meriti” ha promesso Davide. “Io ti prometto che sarò quella cosa forte che cerchi” ha risposto Chiara.