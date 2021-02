C’è posta per te ospiti 13 febbraio 2021: Maria pronta a un nuovo record con due vip

Record su record. Dopo 20 anni dalla sua prima puntata, C’è posta per te resta uno dei programmi più amati e seguiti in prima serata. E questa edizione è ancora più fortunata delle ultime, complice anche il coprifuoco e l’impossibilità di uscire al sabato sera. Con una media del 30% di share e con oltre 6 milioni di spettatori fissi davanti alla tv, al momento C’è posta per te si piazza al primo posto dei programmi più visti di Canale 5, e difficilmente questo primato sarà strappato, anzi. Visti questi ascolti d’oro, immaginiamo che C’è posta andrà in onda ancora per molto tempo, del resto come potrete vedere durante la programmazione di Canale 5, si cercano ancora storie da raccontare nel programma che piace tantissimo agli italiani.

Nella puntata in onda il 13 febbraio 2021, nuovi ospiti alla corte di Maria. Come avrete capito dalla foto che apre questo articolo, uno degli ospiti della puntata di domani di C’è posta per te, sarà Paolo Bonolis. Il conduttore non sarà il solo protagonista del nuovo appuntamento con il programma dei sentimenti su Canale 5.

C’è posta per te: le anticipazioni del 13 febbraio 2021

C’è posta per te si prepara a portare a casa un nuovo record di ascolti e questa settimana si gioca la carta simpatia con Bonolis ma non solo. Tra gli altri ospiti della puntata di domani di C’è posta per te, anche Federica Pellegrini.

Facciamo notare che al momento, Maria ha scelto di non raccontare nessun dramma legato al difficile periodo che stiamo vivendo. Nessuna storia infatti, ha visto protagoniste persone che hanno avuto problemi causati dal covid 19. Una scelta forse voluta, visto che i telespettatori sono già molto provati da tutto quello che è successo nell’ultimo anno.

Vedremo cosa succederà nelle prossime puntate. Nel frattempo vi ricordiamo l’appuntamento per domani, 13 febbraio 2021, con una nuova puntata di C’è posta per te.